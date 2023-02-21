В "Ростехе" заявили о разработке систем вооружений со 100% точностью поражения целей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В госкорпорации "Ростех" сосредотачивают усилия на разработке систем вооружения, позволяющих поражать цели со 100% точностью. Об этом сообщает ТАСС.

"В условиях современных боевых действий первостепенное значение приобретают дальность действия и точность оружия. Мы движемся по пути создания систем с точностью поражения целей, приближающейся к 100%, то есть обеспечивающих гарантированное уничтожение целей", – заявил представитель госкорпорации на международной выставке IDEX 2023.

Он уточнил, что предприятия "Ростеха" нацелены на обеспечение армии передовыми образцами вооружений и специальной техники. Приоритетами госкорпорации являются средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, бронетехника, авиация нового поколения, высокоточное оружие и средства борьбы с ним, а также системы связи, управления и разведки.

Представитель "Ростеха" заявил, что в госкорпорации идет разработка технологии по превращению в беспилотник любой военной техники. Он уточнил, что сейчас оттачиваются технологии, которые позволяют превратить в беспилотники танки, вертолеты, истребители, БМП и РСЗО.

По словам представителя госкорпорации, на предприятиях "Ростеха" сегодня ускоренными темпами производится всё, что задействовано в спецоперации России. Работа происходит в несколько смен в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что в России разработали новые корректируемые дальнобойные боеприпасы для РСЗО "Торнадо-Г". Боеприпасы с радикально увеличенной дальностью стрельбы уже поступают в войска.

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