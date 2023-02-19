Глава "Ростеха" заявил, что Россия увеличила производство гиперхвуковых ракет "Кинжал"

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Россия увеличила выпуск гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал". Об этом сообщил руководитель "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью на телеканале "Звезда Плюс".

Он также добавил, что в данный момент "Ростех" производит колоссальные объемы продукции для Минобороны РФ. По его словам, некоторые объемы производства выросли в 50 раз.

Чемезов рассказал, что подобный рост в первую очередь касается отрасли боеприпасов. Помимо этого, по прогнозу Сергея Чемезова, в 2023 году предприятия "Ростеха" смогут выпустить до 300 вертолетов, в том числе ударных.

Так, нарастят активное производство таких моделей вертолетов, как Ка-52, Ми-28, Ми-35 и "Ансат". Ранее, по словам Чемезова, "Ростех" выпускал ежегодно по 150-160 вертолетов.

Ранее СМИ сообщали о том, что второй стратегический ракетоносец Ту-160М новой постройки отправили на летно-испытательную станцию. Отмечалось, что первый самолет уже совершил несколько полетов. В данный момент также идет строительство третьего образца ракетоносца.

До этого стало известно, что начались первые наземные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП, первый полет планируется провести в апреле этого года.

Новейший беспилотник сможет перебросить до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров.

Россиянам рассказали об отечественных гиперзвуковых ракетах "Кинжал" и "Циркон"

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