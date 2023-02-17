В России начались испытания новейшего беспилотника ТрАМП – СМИ

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Начались первые наземные испытания российского транспортного беспилотника ТрАМП, первый полет планируется провести в апреле этого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Новейший беспилотник сможет перебросить до 250 килограммов груза на расстояние более 600 километров. В данный момент специалисты проверяют системы и механизмы управления дроном, а также выполняют серии пробежек без отрыва от полосы, чтобы уточнить расчетные параметры.

Скорость ТрАМПа составляет 195 километров в час, а крейсерский поток – 3 тысячи метров. Также беспилотник обладает усиленным шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на плохо подготовленные площадки.

В декабре прошлого года стало известно о том, что компания "Кронштадт" создала центр производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного и вертолетного типов в подмосковной Дубне. Пресс-служба компании отметила, что предприятие является первым для постсоветской России новым авиационным заводом. Корпуса возводились в период с апреля по декабрь 2021 года.

В феврале этого года Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что весной организует совещание с представителями министерств и профильными компаниями по теме развития беспилотных летательных аппаратов, правительству необходимо в ближайшее время сформировать национальный проект по их развитию.

Путин начал заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив

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