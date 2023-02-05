Пушилин и Кириенко осмотрели центр беспилотных систем в ДНР

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Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко ознакомились, чему и как учат российских бойцов в Республиканском центре беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.

"Тут отрабатывают не только продвинутые навыки управления БПЛА, но и проходят специальные курсы пулеметчиков и специалистов тактической медицины", – написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Врио главы ДНР осмотрел, в каких условиях учатся российские военнослужащие.

Ранее Денис Пушилин сообщил о том, что подразделения Вооруженных сил РФ продолжают приближаться к Угледару. Он уточнил, что под контролем российских солдат уже находятся позиции с южной, юго-западной и западной сторон вокруг Угледара.

Тем не менее, по словам Пушилина, украинская сторона перекинула на это направление бригаду морской пехоты, которая усилила базировавшиеся там части. В связи с этим ситуация остается непростой.

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