В ДНР сообщили, что российские силы подступают к Угледару

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают приближаться к Угледару. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Он уточнил, что под контролем российских солдат уже находятся позиции с южной, юго-западной и западной сторон вокруг Угледара.

Тем не менее, по словам Пушилина, украинская сторона перекинула на это направление бригаду морской пехоты, которая усилила базировавшиеся там части. В связи с этим ситуация остается непростой.

Вместе с тем Пушилин сообщил, что уверен в том, что российские войска выполнят поставленные перед ними задачи, просто в чуть более долгий срок.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил о том, что российские войска заняли восточную и юго-восточную часть Угледара. По словам Гагина, штурм города усложняет наличие большой промышленной зоны. Он уточнил, что украинские военные используют их так же, как использовали солевые шахты Соледара и подземелья "Азовстали" в Мариуполе.

До этого спецназ "Ахмат" и бойцы второй бригады 2-го армейского корпуса заняли важный опорный пункт в районе села Веселого в ДНР. Тогда лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил, что военнослужащие заняли более выгодные позиции и намерены продолжать наступательные действия. Кроме того, он отметил, что бойцы получили множество трофеев после взятия опорного пункта.

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