Пригожин призвал Зеленского бороться за Артемовск до конца

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского бороться за Артемовск до конца. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск – главное событие этой войны. Мы должны биться дальше", – говорится в публикации.

Пригожин отметил, что если Зеленский выведен войска из Артемовска, президента Украины перестанут уважать. Кроме того, народ Украины не простит сдачу этого города.

"Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", – отмечается в сообщении.

Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина заявил, что Киев не намерен сдавать Артемовск. Кроме того, украинские подразделения будут сражаться за город до последнего.



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