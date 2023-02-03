21:36Политика
Пригожин призвал Зеленского бороться за Артемовск до конца
Фото: AP/ТАСС
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского бороться за Артемовск до конца. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.
"Уважаемый Владимир Александрович, к вам многие обращаются с просьбой вывести войска из Бахмута. Не делайте этого. Артемовск – главное событие этой войны. Мы должны биться дальше", – говорится в публикации.
Пригожин отметил, что если Зеленский выведен войска из Артемовска, президента Украины перестанут уважать. Кроме того, народ Украины не простит сдачу этого города.
"Сопротивляйтесь. Боритесь до конца", – отмечается в сообщении.
Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина заявил, что Киев не намерен сдавать Артемовск. Кроме того, украинские подразделения будут сражаться за город до последнего.
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