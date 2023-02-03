Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут Артемовск

Фото: Zuma/ТАСС

Киев не намерен сдавать Артемовск, украинские подразделения будут сражаться за город до последнего, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает ТАСС.

"Сдавать Бахмут (украинское название Артемовска. – Прим. ред.) никто не будет. Будем бороться, сколько сможем", – сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина.

В мероприятии также приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что армия РФ близка к взятию под полный огневой контроль кольца вокруг Артемовска.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, подчеркнул, что, несмотря на высочайшую цену за удержание Артемовска, Киев не может оставить его.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи президента РФ попросили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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