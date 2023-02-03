В ДНР заявили, что российская артиллерия контролирует все подходы к Артемовску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия близка к тому, чтобы взять под полный огневой контроль кольцо вокруг Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

По его словам, в настоящий момент российские вооруженные силы закрепились на восточных рубежах, а артиллерия России держит под контролем все подходы к городу.

Ранее СМИ сообщали о том, что американские и европейские чиновники предсказали ВСУ скорое отступление из Артемовска. Также, по мнению неназванных чиновников, поставляемое Западом оружие не предоставит Киеву преимущества.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что российские подразделения взяли под контроль село Николаевка в Донецкой Народной Республике.

Эксперт объяснил, почему Артемовск считается стратегически важной точкой

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