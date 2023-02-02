Пригожин сообщил об освобождении села Николаевка в ДНР

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Российские подразделения взяли под контроль село Николаевка в Донецкой Народной Республике, заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы бизнесмена.

"В ходе боев подразделения ЧВК "Вагнер" овладели населенным пунктом Николаевка", – приводятся в сообщении слова Пригожина.

Накануне основатель ЧВК сообщил о взятии силами "Вагнера" села Сакко и Ванцетти, которое находится в 20 километрах от Артемовска в ДНР. По его словам, населенный пункт зачистили штурмовые подразделения ЧВК.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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