ВС РФ уничтожили пусковую установку HIMARS под Краматорском

Фото: TACC/Sgt. James Hobbs/Zuma

Российские военные уничтожили две пусковые установки РСЗО HIMARS и MLRS производства США под Краматорском в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

"В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США", – говорится в сообщении.

В Запорожской области российская авиация уничтожила американскую радиолокационную станцию AN/TPQ-37 и комплекс 35Д6, а также ракетно-артиллерийский склад в Дружелюбовке. Кроме того, российские военные уничтожили склады ВСУ в районах Авдеевки и Малиновки в ДНР.

Всего за минувшие сутки Вооруженные силы РФ уничтожили 78 украинских артиллерийских подразделений, а также живую силу и боевую технику в 105 районах сосредоточения. Российские силы ПВО перехватили четыре снаряда HIMARS и пять украинских дронов в ЛНР и Херсонской области, а также под Харьковом.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ несут большие потери при попытках форсировать Днепр. По его словам, в ходе выполнения задач спецоперации российские войска руководствуются профессионализмом и навыками, а не полагаются на численное превосходство.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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