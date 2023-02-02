Сальдо сообщил о больших потерях ВСУ при попытках форсировать Днепр

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины несут большие потери при попытках перейти Днепр. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще – полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", – цитирует Сальдо РИА Новости.

По его словам, в ходе выполнения задач спецоперации российские войска руководствуются профессионализмом и навыками, а не полагаются на численное превосходство.

Вместе с тем Сальдо обратил внимание на бессмысленность попыток украинской армии форсировать Днепр. По его словам, киевское правительство отправляет на гибель все новых и новых солдат, не считаясь с большими потерями.

До этого Сальдо сообщил о частых случаях перехода украинских военных на сторону РФ в Херсонской области. О попытках бойцов ВСУ в ряды ВС РФ сообщать не стремятся.

Сальдо уточнил, что подобное может подвергнуть близких украинских военных репрессиям со стороны киевского правительства.



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