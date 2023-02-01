В Херсоне заявили о частых случаях перехода ВСУ на сторону РФ

Фото: АР/Andriy Dubchak

Украинские военные регулярно переходят на сторону России на линии фронта в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера", – цитирует его РИА Новости.

При этом, как отметил Сальдо, РФ не стремится в ускоренном процессе сообщить о случаях публично, поскольку из-за этого близкие военных могут стать жертвами репрессий на Украине.

Врио главы региона также указал на жесткую систему принуждения в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая подвергает граждан государства насильственной мобилизации. Оболваненные украинцы идут на поле боя из-за действующей в стране пропаганды, подчеркнул он.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о попытке ВСУ прорваться в Запорожской области. По его словам, украинские диверсанты действовали ночью. Попытка прорыва была пресечена российской армией. Одному из диверсантов удалось сбежать.



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