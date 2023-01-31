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Международная неправительственная организация Human Rights Watch подтвердила, что Вооруженные силы Украины использовали в Изюме противопехотные мины "Лепесток", от которых погибли 11 мирных жителей. Об этом сообщается на сайте HRW.

"Украинские войска, судя по всему, широко разбросали наземные мины в районе Изюма, что стало причиной гибели мирного населения и постоянного риска", – говорится в докладе.

В нем отмечается, что военнослужащие ВС РФ предупреждали местных жителей об опасности мин данного типа, распространяя листовки с соответствующей информацией. Это подтвердили порядка 100 человек, в числе которых местные жители, пострадавшие, спасатели, врачи и саперы.

"Они (ВС РФ. – Прим. ред.) занимались обезвреживанием мин в общественных местах и на территориях частной собственности мирного населения. Они увозили пострадавших при подрыве мин в Россию для оказания медицинской помощи", – отметили правозащитники.

В HRW подчеркнули, что российские военные не могут быть причастны к установке мин "Лепесток" в период с 19 сентября по 9 октября. По данным организации, ВСУ применяли мины в девяти районах Изюма, а также в окрестностях города.

В докладе отмечается, что всего от "Лепестков" погибли 11 мирных жителей, а также пострадали 50 человек, в том числе пятеро детей. Правозащитники призвали украинские власти расследовать данные случаи.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш осудил применение ВСУ противопехотных мин "Лепесток" в ходе вооруженного противостояния в Донбассе. Он подчеркнул, что защита людей является ключевым элементом в любом конфликте, поэтому стороны должны воздерживаться от действий, угрожающих жизням мирного населения.

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