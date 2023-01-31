Российские войска пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в районе Херсона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вооруженные силы РФ пресекли попытку форсирования Днепра, которую предприняли украинские военные в районе Херсона, заявил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Василенко.

"Сегодня предпринята очередная попытка со стороны украинских войск форсировать Днепр в районе Херсона с целью закрепиться на левом берегу. Она отбита", – приводит его слова РИА Новости.

Василенко отметил, что противник не достиг поставленных целей.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Также были ликвидированы два БПЛА у населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВСУ выпустили порядка 40 снарядов по населенным пунктам Херсонской области 31 января

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