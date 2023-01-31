Боец ВС РФ голыми руками сбил украинский беспилотник

Фото: телеграм-канал ''Операция Z: Военкоры Русской Весны''

Военнослужащий российской армии голыми руками сбил беспилотник ВСУ, который за несколько секунд до этого попытался сбросить гранату.

Видео: телеграм-канал "Военкоры русской весны"

На кадрах видно, как БПЛА сбрасывает снаряд недалеко от бойца. Взрыв не принес результата, однако российский солдат сделал вид, что он получил травмы.

Далее беспилотник подлетел ниже, чтобы узнать об эффективности атаки. Впоследствии боец схватил БПЛА руками. На последних кадрах видно форму солдата, указывающую на принадлежность к ВС России.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские системы ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области. Также были ликвидированы два БПЛА у населенных пунктов Коломыйчиха и Кременная Луганской Народной Республики.

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