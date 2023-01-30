Самый мощный в мире миномет 2С4 "Тюльпан" поразил боекомплект в укрепрайоне ВСУ

Фото: ТАСС/Александр Река

Военнослужащие 1-й Славянской бригады поразили боекомплект ВСУ в укрепрайоне на донецком направлении из самого мощного в мире самоходного миномета 2С4 "Тюльпан". Об этом пишет РИА Новости.

Координаты расположения противника были переданы минометному расчету оператором-корректировщиком. Снаряд калибром 240 миллиметров пробил перекрытия укрепления и подорвал боекомплект украинских военных.

Ранее в Минобороны отчитались, что Южная группировка ВС РФ ликвидировала на донецком направлении склад боеприпасов неподалеку от Краматорска, а также до 90 украинских военных. В ведомстве также отметили, что российская сторона уничтожила 28 единиц техники, в том числе зарубежные гаубицы M777 и M109 Paladin.

До этого сообщалось, что ВС РФ ликвидировали украинскую диверсионно-разведывательную группу под Авдеевкой. Местоположение украинских боевиков определили с помощью оптических электронных средств наблюдения, поражение им нанесли огнем из орудий 152-миллиметрового калибра и 122-миллиметровых установок.

Минобороны РФ показало, как наносит удар расчет миномета "Тюльпан" по позициям ВСУ

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