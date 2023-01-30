Зеленский сообщил о тяжелой для ВСУ ситуации под Артемовском и Угледаром

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy/Official"

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об "очень жесткой ситуации" для ВСУ на артемовском и угледарском направлениях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это постоянные русские штурмы, постоянные попытки прорвать нашу оборону", – заявил украинский лидер.

Зеленский также отметил, что на направлениях сохраняется высокая интенсивность атак.

Ранее командир спецназа "Ахмат", заместитель командующего вторым армейским корпусом Народной милиции Луганской народной республики Апти Алаудинов заявил, что Россия может освободить всю территорию ДНР в течение полутора месяцев. Он подчеркнул, что противник отступает и несет серьезные потери, а также сообщил, что ВС РФ завершают оперативное окружение Артемовска.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл цель штурма Артемовска. Он сообщил, что в городе находятся самые боеспособные части ВСУ, которые необходимо уничтожить.

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