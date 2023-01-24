Пригожин раскрыл цель штурма Артемовска

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин назвал цель штурма Артемовска. Он отметил, что в городе находятся самые боеспособные части ВСУ, которые необходимо уничтожить. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в своем телеграм-канале.

Он объяснил, что украинская армия в настоящее время отправляет все силы на сопротивление в Артемовске. Вражеские войска пытаются удержать свои позиции.

"Все свои боеспособные части ВСУ отправляют в Артемовск. А ЧВК "Вагнер" их уничтожает, открывая на остальных направлениях оперативные возможности", – добавил Пригожин.

По его словам, когда основные подразделения украинской армии будут уничтожены в этом районе, ВС РФ получит возможность продвинуться на других участках фронта.

Ранее Пригожин сообщил о взятии группой под контроль села Клещеевки в районе Артемовска.

Немецкая разведка позже отметила, что ВСУ несут большие потери в боях в районе Артемовска. В Германии считают, что потеря контроля украинской армией значительно изменит ход боевых действий.

В свою очередь, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что у ВСУ осталась только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в город. Он добавил, что в самом Артемовске все еще идут тяжелые бои – противник сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные резервы и технику.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.



Пушилин заявил, что у ВСУ остался только один путь к Артемовску

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