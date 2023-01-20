Разведка Германии сообщила о крупных потерях ВСУ под Артемовском

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Разведка Германии сообщила, что украинские войска терпят крупные потери в районе Артемовска. С соответствующим докладом ознакомился парламент ФРГ. Об этом пишет журнал Der Spiegel.

Уточняется, что депутаты провели на этой неделе оперативное совещание, на котором и были представлены данные разведывательной службы.

"То, что смогли сообщить официальные лица, настораживает: на фронте под Бахмутом (Артемовском. – Прим. ред.) украинцы сейчас несут огромные потери, а на брифинге БНД говорилось о трехзначных числах погибших за сутки", – отмечается в материале.

В Германии понимают, что этот населенный пункт имеет стратегическое значение, потеря контроля в этом районе существенно отразится на дальнейших событиях.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении российскими военными Соледара. Поставленной цели удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника ракетными, артиллерийскими и авиационными средствами вооружений.

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