Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Лобкового в Запорожской области

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Село Лобковое перешло под контроль Вооруженных сил (ВС) России. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Его слова передает ТАСС.

Он уточнил, что занять населенный пункт удалось в ходе наступательных действий подразделений Восточного военного округа.

Накануне в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что ВС РФ взяли под контроль Клещеевку под Артемовском. До этого владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что село перешло под контроль членов группировки.

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль четыре населенных пункта под Ореховом в Запорожье. Об этом доложил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Он отметил, что украинские подразделения отошли на вторую линию обороны.

ВС РФ продолжили наступление на донецком направлении

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