Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке российской авиации и артиллерии освободили населенный пункт Соль в ДНР. Во время боев там уничтожены гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град".

Также стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила над территорией ДНР самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников, а также перехватила реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.