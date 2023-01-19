Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07:15

Политика

Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Захарова прокомментировала слова канцлера Германии о необходимости поражения России

Новости последнего часа: США намерены выделить 125 млн долларов на поддержку Украины

Новости последнего часа: ООН работает над увеличением потока судов по зерновой сделке

Войска РФ взяли под контроль населенный пункт Соль в ДНР

Минобороны РФ показало работу экипажей многоцелевых истребителей в зоне СВО

Новости часа: Путин заявил, что МРОТ должен индексироваться выше уровня инфляции

Почти все планы по производству техники для СВО выполнены – Мишустин

Лавров прокомментировал причины трагедии в Днепре

Новости часа: Путин заявил, что РФ будет и дальше фиксировать преступления Киева

Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке российской авиации и артиллерии освободили населенный пункт Соль в ДНР. Во время боев там уничтожены гаубица "Мста-Б" и боевая машина РСЗО "Град".

Также стало известно, что истребительная авиация ВКС России сбила над территорией ДНР самолет Су-25 Воздушных сил Украины. Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников, а также перехватила реактивный снаряд системы залпового огня "Ольха".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика