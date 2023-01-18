Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал неизбежной победу России в спецоперации на Украине.

"С точки зрения достижения конкретного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись", – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что одержать победу в рамках проведения специальной военной операции на Украине помогут единство, сплоченность и мужество народа, а также героизм.

Путин также отметил заслуги работников оборонно-промышленного комплекса в ходе встречи с сотрудниками "Обуховского завода", входящего в концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Ранее Путин назвал одним из факторов победы России на Украине выдающееся производство ракет ПВО. По словам главы государства, оборонная промышленность страны выпускает в год столько же ракет ПВО, сколько производится разными военно-промышленными предприятиями во всем мире.

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