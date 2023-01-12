В Кремле объяснили назначение Герасимова командующим объединенной группировкой войск

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что начальник Генштаба Валерий Герасимов стал командующим объединенной группировкой войск в связи с расширением задач спецоперации.

"Комментарий (по назначению Герасимова. – Прим. ред.) вчера был дан министерством обороны – увязка с расширением масштаба стоящих задач. Мне к этому нечего добавить", – цитирует Пескова ТАСС.

Накануне стало известно, что глава Минобороны Сергей Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск РФ в зоне СВО на Украине.

Его заместителями стали главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков, а также замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

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