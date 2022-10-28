Комбат "Востока" отреагировал на критику Кадырова в адрес генерала Лапина

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Личные качества военачальника не всегда играют ведущую роль в военной удаче, которая слагается из множества факторов. Об этом написал командир батальона "Восток" Александр Ходаковский в своем телеграм-канале в ответ на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес генерала Александра Лапина.

По его словам, талантливый командир может потерпеть неудачу, а другому, напротив, может сопутствовать везение.

"Как тогда определить компетенцию?" – спросил Ходаковский.

Командир "Востока" призвал осознанно подходить к дискредитации людей, принимающих важные решения. Он пояснил, что выставление высших командиров "некомпетентными бездарями" не добавит никому мотивации.

"Поэтому, какие бы причины ни двигали человеком, берущим на себя смелость делать суждение – нужно четко следовать инструкциям поваренной книги", – заключил Ходаковский.

Ранее Кадыров назвал реакцию на обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины новых российских регионов слабой. По его словам, сейчас спецоперация ведется уже на территории России, поэтому необходим более жесткий ответ. Он добавил, что это необходимо, чтобы противник понял, что "нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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