Кадыров назвал слабой реакцию на обстрелы новых регионов России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает слабой ответную реакцию на обстрелы со стороны ВСУ новых российских регионов.

"Мы отвечаем, по-моему, слабо", – сказал политик в аудиосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

По словам Кадырова, в настоящее время спецоперация идет уже на территории России. В этой связи он призвал к более жестким ответным мерам.

"Чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону. <...> У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами? <...> Даю слово <...> мы их уничтожим, сколько бы их не было, сколько бы их туда не отправили", – добавил он.

Ранее Кадыров рассказал, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Эли и Адам, участвующие в специальной военной операции, помогли взять в плен шестерых украинских военнослужащих.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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