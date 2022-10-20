Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья взяли в плен бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Несовершеннолетние сыновья Кадырова Ахмат, Эли и Адам помогли взять в плен шестерых украинских военнослужащих. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале.

По словам политика, его дети прибыли в расположение батальона "Запад-АХМАТ" и приняли участие в операции по ликвидации вражеского укрепрайона.

"Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет", – добавил Кадыров.

Он также привел слова начальника отдела МВД РФ по Курчалоевскому району Чечни Рустама Агуева, который заявил, что Ахмат, Эли и Адам действовали отважно и хладнокровно. По словам представителя МВД, сыновья Кадырова внесли весомый вклад в успех спецоперации.

"Ну а что касается пленных, то троих из них Ахмат, Эли и Адам решили доставить в Грозный. Очередные счастливчики – Александр, Владимир и Виктор, мобилизованные в ВСУ. Наши подразделения гуманно обращаются с украинскими пленными", – написал Кадыров.

Он добавил, что сами пленные уверяют, что их насильно пригнали на позиции. У них якобы больше нет желания сопротивляться ВС РФ. Кроме того, пленные утверждают, что такой настрой наблюдается практически во всех отрядах Вооруженных сил Украины.

"Дальше, я уверен, будет еще хуже. Поэтому, пока еще не поздно, лучше бы и оставшимся сдаться, этим они сохранят себе жизнь", – заключил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что теперь Россия будет диктовать свои условия властям Украины. Он добавил, что Москва слишком долго предупреждала Киев, что конкретные меры пока не принимались. Кадыров подчеркнул, что мало не покажется никому.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Кадыров рассказал об участии своих несовершеннолетних сыновей в зоне СВО

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