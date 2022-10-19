Кадыров назвал решение о введении военного положения долгожданным

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал решение о введении военного положения в новых регионах РФ правильным и долгожданным.

"Отличные решения приняты сегодня Верховным главнокомандующим. Очень верные и долгожданные!" – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Кадырова, данное решение Владимира Путина поддерживает и народ Чечни.

"Не на словах, а на полях сражений! И у нас есть все для того, чтобы выполнить поручения Верховного главнокомандующего – экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту!" – отметил глава Чеченской Республики.

Кадыров объяснил, что безопасность РФ нужно выстраивать как федеральным центром, так и властями регионов, и, соответственно, дополнительные полномочия глав теперь смогут быть полезными, но лишь в случае строгого выполнения поручений всеми руководителями субъектов.

"Полностью поддерживаю решение о военном положении в четырех новых регионах России. Я всегда подчеркивал, что народ вышел на референдум, чтобы мы защитили его от фашистов", – указал глава Чечни.

Он подчеркнул, что с этого момента, если ВСУ решат ударить по РФ, необходимо бить не просто по центрам принятия решений, а "стереть их с лица земли".

Ранее Кадыров заявил, что теперь диктовать свои условия властям Украины будет РФ. Глава Чеченской Республики отметил, что российская сторона очень долго предупреждала Киев, что конкретные меры в ходе СВО еще не принимались.

Президент РФ 19 октября ввел военное положение в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях. Правительству России было поручено оперативно представить предложения о мерах, которые будут применяться на этих территориях.

Также глава РФ подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах России. Главам регионов было дано поручение выполнить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от ЧС природного и техногенного характера.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Совфед утвердил указ президента о введении военного положения в четырех новых регионах РФ

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