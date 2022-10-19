Совфед утвердил указ о введении военного положения в четырех субъектах РФ

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Совет Федерации утвердил указ Владимира Путина о введении режима военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Соответствующее решение было принято единогласно – за утверждение президентского указа проголосовали все 159 сенаторов.

19 октября Путин объявил о введении военного положения в четырех новых регионах РФ. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Также президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!