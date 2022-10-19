Средний уровень реагирования вводится в приграничных с Украиной регионах РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Владимир Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах России. Соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данная мера затрагивает Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области. Как следует из указа, такой режим дает главам субъектов право вести мобилизационные мероприятия в сфере экономики, в местных органах власти, проводить мероприятия по гражданской обороне, а также принимать меры по обеспечению потребностей ВС РФ.

Кроме того, главы указанных регионов должны будут принять меры по усилению охраны общественного порядка, охраны важных государственных, социальных и инфраструктурных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, объектов, представляющих опасность для местных жителей и окружающей среды.

В рамках среднего уровня реагирования должно быть обеспечено временное переселение гражданских в безопасные районы, введен особый режим въезда, выезда и передвижения по региону, ограничено движение транспорта и организован его досмотр.

Как следует из документа, в других регионах центра и юга страны введен режим повышенной готовности, в остальных субъектах РФ – режим базовой готовности.

Ранее в среду в ходе заседания Совет безопасности РФ Путин сообщил, что он подписал указ о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Военное положение начнет действовать в этих регионах с 00:00 20 октября.

Глава государства также объявил о создании в правительстве координационного совета для реализации целей СВО. Его главой станет премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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