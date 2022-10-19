Путин поручил Собянину помогать в координации работы регионов по повышению безопасности

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Владимир Путин поручил Сергею Собянину как главе комиссии государственного совета подключиться к координации работы регионов по повышению безопасности. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета безопасности РФ.

По его словам, Собянину нужно вместе с администрацией президента подключиться к координации деятельности при "реализации мер, предусмотренных указом". Он также должен обеспечить взаимодействие регионов с федеральными органами власти.

Путин подчеркнул, что губернаторам необходимо уделять особое внимание реализации мер для обеспечения безопасности людей, критически важных объектов и поддержания общественного порядка. Кроме того, главы должны следить за повышением устойчивости работы экономики и промышленности, налаживанию и расширению выпуска необходимой для спецоперации продукции.

Президент отметил, что главы регионов смогут создавать штабы для координации этой работы.

"Поручаю правительству, министерству обороны, другим ведомствам оказывать им все необходимое содействие", – отметил Путин.

В среду, 19 октября, Владимир Путин объявил военное положение в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. Глава Минобороны Сергей Шойгу позже пояснил, что в рамках мобилизации будет задействовано около 1% мобилизационного ресурса – это те, кто отслужил, имеет военно-учетную специальность, боевой опыт. Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов.



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