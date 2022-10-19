Путин объявил военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Военное положение начнет действовать в данных регионах с 00:00 20 октября.

"Мною подписан указ о введении военного положения в этих четырех субъектах РФ. Он незамедлительно будет направлен на утверждение в Совет Федерации, а о принятом решении проинформирована Государственная дума", – заявил президент на заседании Совета безопасности, которое провел в режиме видеоконференции.

Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение, говорится в указе.

В документе говорится, что на указанных территориях вводится режим, в рамках которого высшие должностные лица осуществляют полномочия, предусмотренные Федеральным конституционным законом от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ "О военном положении". Речь о проведении мобилизационных мероприятий в различных сферах, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ. Указ отправлен на утверждение Совета Федерации.

По словам Путина, главы всех регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Президент потребовал от руководителей субъектов готовности принимать быстрые и выверенные решения, а также собранности на всех уровнях власти.

Российский лидер подчеркнул, что украинские власти отвергают предложения о переговорах, продолжают обстрелы, а также используются террористические методы.

"Киевский режим, как известно, отказался признать волю и выбор людей, отвергает любые предложения о переговорах. Напротив, продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди", – сказал он.

Президент добавил, что киевский режим создает бандитское подполье, засылает людей устраивать диверсии на территории РФ.

"Как и их идейные предшественники, бандеровцы – пособники Гитлера, пытаются создать бандитское подполье, засылают на нашу территорию диверсионные группы", – подчеркнул он.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии территорий в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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