Пункты приема документов для оформления российских паспортов откроют в ДНР 20 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Первые после вхождения Донецкой Народной Республики (ДНР) в состав РФ пункты приема документов для оформления российских паспортов откроются с 20 октября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в ходе прямого эфира в своем телеграм-канале.

По его словам, в этот день два пункта откроются в Донецке, также пункты заработают в Енакиево, Харцызске и Мангуше.

"До конца 2022 года будут открыты приемные пункты в подразделениях миграционной службы республики", – сказал Пушилин.

Он добавил, что прием документов на получение гражданства или вида на жительство РФ на территории ДНР для иностранных граждан пока не предусмотрен.

Ранее Генассамблея ООН приняла резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

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