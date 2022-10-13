Байден объяснил, какое значение имеет антироссийская резолюция Генассамблеи ООН

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Американский лидер Джо Байден заявил, что антироссийская резолюция Генассамблеи ООН, которая подразумевает отказ признавать референдумы по присоединению новых территорий к РФ, ярко продемонстрировала, что сейчас мир объединился для противодействия России.

"Мир только что продемонстрировал, что он более, чем когда-либо, сплочен и полон решимости привлечь Россию к ответу за ее нарушения. Вместе с Генассамблеей ООН мы не потерпим незаконных попыток аннексии", – высказался он.

По словам Байдена, эта резолюция должна стать сигналом для России, что ее действия не останутся незамеченными.

"Россия не может захватить территорию другой страны и объявить ее своей. Украина имеет те же права, что и любое другое суверенное государство", – добавил он.

Ранее Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. За нее голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 государств. Как уточняется, против голосовали РФ, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.

С 23 по 27 сентября прошли референдумы по вопросу присоединения новых новых территорий к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



ГА ООН приняла резолюцию против референдумов в новых регионах РФ

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