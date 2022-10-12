12 октября, 23:19Политика
Резолюция ГА ООН по Украине способна подорвать усилия по урегулированию – Небензя
Фото: depositphotos/gary718
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции Генассамблеи ООН, в котором идет речь о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, пропитан двойными стандартами. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, в документе содержится конфронтационный заряд, способный подорвать любые усилия в пользу дипломатического разрешения кризиса вокруг Украины.
Ранее ДНР, ЛНР Запорожскую и Херсонскую области внесли в перечень субъектов РФ, изложенный в российской Конституции. В статье 65 Конституции названия новых регионов России даются следующим образом – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область.
Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста основного закона РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов 5 октября. С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.
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