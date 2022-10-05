Путин подписал указ об опубликовании текста Конституции с учетом территориальных изменений

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Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста Конституции РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Постановляю опубликовать текст Конституции Российской Федерации с изменениями, внесенными в часть 1 статьи 65 Конституции Российской Федерации на основании федеральных конституционных законов от 4 октября 2022 года", – говорится в указе, который вступает в силу с сегодняшнего дня.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



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