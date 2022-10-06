Новые субъекты РФ включили в текст Конституции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ДНР, ЛНР Запорожскую и Херсонскую области внесли в перечень субъектов РФ, изложенный в российской Конституции. Обновленный основной закон Российской Федерации опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В статье 65 Конституции названия новых регионов России даются следующим образом – Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область и Херсонская область.

В среду, 5 октября, Владимир Путин подписал указ об опубликовании измененного текста основного закона РФ с учетом вхождения в состав России новых регионов.

С 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы по вопросу присоединения к России, в рамках которых жители поддержали данную инициативу.

Договоры о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации были подписаны в Кремле 30 сентября. Переходный период по интеграции новых территорий продлится до 1 января 2026 года.



Путин подписал законы о включении новых субъектов в состав РФ

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