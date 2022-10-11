Небензя считает вопиющей ситуацию в ГА ООН с голосованием по резолюции по референдумам

Фото: AP/ТАСС/Yuki Iwamura

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал вопиющей ситуацию, возникшую в ходе специальной сессии Генассамблеи (ГА) ООН по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Моя реакция состоит в том, что это была вопиющая манипуляция со стороны Генеральной Ассамблеи, какой еще не было за все время моего пребывания здесь [в ООН]", – сказал Небензя.

Как уточняется, Россия хотела, чтобы ГА ООН рассмотрела возможность тайного голосования по американской резолюции, осуждающей Россию в свете проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Однако Албания в нарушение процедуры еще до начала дебатов вынесла предложение о закреплении открытого формата голосования, эта инициатива была в итоге утверждена Генассамблеей.

Ранее генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш заявил, что ракетные удары РФ являются очередной эскалацией конфликта вокруг Украины.

До этого Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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