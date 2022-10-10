Шольц осудил удары по Украине

Фото: ТАСС/Michael Kappeler/dpa/picture-alliance

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил удары по Киеву во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

По его словам, утром по Украине нанесли более 40 ракетных ударов.

"Также была разрушена или тяжело повреждена гражданская инфраструктура, есть также раненые и погибшие. Канцлер Шольц сегодня утром обсудил это по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским", – приводит его слова РИА Новости.

Хебештрайт добавил, что украинский лидер рассказал об обстановке в Киеве, а канцлер Германии заверил того в поддержке со стороны ФРГ и других государств G7.

Шольц подчеркнул, что страна сделает все для мобилизации дополнительной помощи Киеву, прежде всего для восстановления поврежденной гражданской инфраструктуры.

Ранее Владимир Путин рассказал, что ВС РФ нанесли по объектам инфраструктуры Украины массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования. По его словам, это было сделано по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ. Он добавил, что удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Минобороны РФ опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам инфраструктуры

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