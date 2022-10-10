МККК приостановил деятельность на Украине

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Руководство Международного комитета Красного Креста приняло решение приостановить деятельность организации на территории Украины из соображений безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу МККК.

"По соображениям безопасности наши команды сегодня приостановили работу", – заявили в организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. По его словам, российские военные обстреливают энергообъекты в разных частях страны.

До этого сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Несколько взрывов прогремело в Киеве

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