Цели массированного удара по Украине были достигнуты – Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило, что российские войска нанесли удар высокоточным оружием по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Все цели были поражены, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня российскими вооруженными силами нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", – сказал он.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Жители Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Удары по объектам инфраструктуры зафиксированы в Ивано-Франковской области – СМИ

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