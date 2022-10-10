Путин заявил об ударе высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины

Фото: kremlin.ru

Утром по предложению Минобороны и по плану Генштаба РФ был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам украинской инфраструктуры, заявил Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, где обсуждают теракт на Крымском мосту.

По его словам, удар нанесли по энергетической инфраструктуре, объектам военного управления и связи. Путин попросил главу Минобороны Сергея Шойгу доложить о результатах удара по объектам на Украине.

Президент отметил, что Киев своими действиями поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Он подчеркнул, что оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

"В случае продолжения украинских терактов на российской территории наш ответ будет жестким и по своим масштабам будет соответствовать уровню угроз. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений", – заявил российский лидер.

8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн проходившего мимо поезда, а также частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли три человека.

Судоходство в Керченском проливе, несмотря на ЧП, не ограничивалось. Тогда как движение непосредственно по самому мосту было полностью перекрыто. Первые автомобили поехали после 16:00 субботы, железнодорожное сообщение было восстановлено примерно спустя час после происшествия.

Утром 10 октября стало известно о взрывах в Киеве, Житомирской, Киевской областях и в Днепропетровске. По словам мэра Киева Виталия Кличко, есть пострадавшие. Движение поездов Киевского метрополитена полностью приостановлено, подземные станции метро работают как укрытия.

По данным украинских СМИ, в Киеве были слышны четыре взрыва. При этом после взрывов в городе заметили дым. Граждане Печерска заявили о трех сильных взрывах. Их также было слышно и в других районах украинской столицы.

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