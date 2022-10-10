Генсек НАТО осудил атаки на Украину

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого осудил удары по украинским городам и пообещал продолжать поддержку Киева. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter.

"Поговорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и осудил ужасающие и неизбирательные атаки России на гражданскую инфраструктуру на Украине. НАТО будет продолжать поддерживать мужественный украинский народ", – заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет оказывать поддержку Киеву в противостоянии с Москвой "столько, сколько потребуется".

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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