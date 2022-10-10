В ГД предложили "погасить" спутниковую группировку НАТО

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Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с инициативой "погасить" спутниковую группировку Североатлантического альянса, которая управляет ракетными ударами ВСУ по новым территориям РФ.

"Стоит погасить спутниковую группировку НАТО, которая сегодня используется украинскими войсками для разведки и наведения ракетных ударов с помощью РСЗО HIMARS по Херсонской, Запорожской областям, а также ДНР и ЛНР", – заявил он РИА Новости.

При этом парламентарий подчеркнул, что у РФ на сегодняшний день есть оружие для подобных целей, в частности, комплекс лазерного оружия "Пересвет". Шеремет уточнил, что спутники Альянса способствуют уничтожению ВС РФ, и поэтому российская сторона вправе их погасить и уничтожить.

В результате без спутникового сопровождения, как отметил депутат, HIMARS уже не будут опасны, так как потеряют свою точность.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, выступая на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал это заявление призывом к мировой войне. Он также призвал Запад, прежде всего США и Великобританию, которые фактически руководят Киевом, не оставлять без реакции слова Зеленского.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Зеленский призвал НАТО нанести превентивные удары по России

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