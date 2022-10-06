Песков назвал призывом к мировой войне слова Зеленского об ударе по России

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Слова президента Украины Владимира Зеленского о превентивном ударе по России фактически являются призывом к мировой войне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский, выступая по видеосвязи на конференции в австралийском Институте Лоуи, заявил, что блок НАТО должен нанести по России превентивные удары, чтобы не допустить применения Москвой ядерного оружия. Ждать ядерных ударов и только потом реагировать на них нельзя, считает украинский лидер.

"Подобные заявления являются не чем иным, как призывом к началу очередной мировой войны с непредсказуемыми чудовищными последствиями", – сказал представитель Кремля.

Он также добавил, что на высказывание Зеленского должны обратить внимание все страны мира, в особенности это касается США и Великобритании, которые фактических руководят Киевом, а также Европейского союза. Оставлять без реакции подобные призывы нельзя, подытожил Песков.

До этого спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что утверждения западных стран о якобы исходящей от России угрозы применения ядерного оружия являются очередной ложью.

По ее словам, у Запада не осталось иных аргументов, чтобы дискредитировать РФ, поэтому приходится пугать мир "страшной Россией".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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