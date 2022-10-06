В Финляндии оценили возможность размещения ядерного оружия на территории страны

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Размещение на территории Финляндии ядерного оружия маловероятно, однако варианты присутствия сил НАТО будут рассмотрены после вступления страны в Североатлантический альянс, заявил глава финского Минобороны Антти Кайкконен.

"Я не считаю, что ядерное оружие будет размещено на территории Финляндии", – сообщил он порталу Yle.

По словам министра, в настоящее время для Финляндии приоритетом является доведение до конца процесса присоединения страны к Альянсу. При этом военное присутствие НАТО должно быть направлено в первую очередь на укрепление безопасности Финляндии.

Он также отметил важность одновременного вступление в НАТО совместно со Швецией, так как это "имеет особое значение с точки зрения национальной обороны".

Ранее финский политолог Йохан Бекман сообщил, что главной проблемой Североатлантического альянса стало крушение планов Запада, из-за чего Америка и ее союзники сократили объем поставок оружия на Украину.

По его словам, отсутствие результата со стороны Украины оценивается Западом как провал проекта. Поэтому, отметил Бекман, Запад не видит смысла в поддержке страны.



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