Глава МИД Финляндии убежден в возможности восстановить доверие в отношениях с РФ

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Доверие в отношениях между Финляндией и Россией рано или поздно будет восстановлено, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Об этом сообщает El Mundo.

По его словам, на границе двух стран сохраняется очень спокойная обстановка, а посольство Финляндии в Москве продолжает работу. Тем не менее, как отметил Хаависто, доверие в двусторонних отношениях исчезло после начала специальной военной операции на Украине.

"Я убежден, что однажды это доверие вернется, но очень трудно сказать, как и когда", – сказал глава финского МИД.

По словам Хаависто, по обе стороны российско-финляндской границы проживает множество родственников, о которых следует помнить независимо от политических разногласий.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После этого президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.

