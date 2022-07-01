Президент Финляндии заявил, что больше не станет играть в хоккей с Путиным

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Президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что не стал бы снова играть в хоккей с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Ниинисте, Россия была не партнером, а соседом, которого нужно учитывать.

"Разделяя эту длинную границу, мы должны решать повседневные проблемы. В Финском заливе, например, всегда интенсивны морские перевозки. Есть семьи с родителями обеих национальностей", – сказал президент Финляндии.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте допустил возможность восстановления хороших отношений между европейскими странами и Россией. Он предположил, что это может занять десятилетия.

В свою очередь, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

