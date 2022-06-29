Лидеры стран НАТО признали Россию самой значительной угрозой для безопасности Альянса

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Лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде одобрили новую Стратегическую концепцию Альянса до 2030 года, в соответствии с которой Россия признается самой значительной и прямой угрозой безопасности его участников. Об этом сообщает ТАСС.

"Российская Федерация является самой значительной и прямой угрозой для безопасности союзников и мира и стабильности в евроатлантическом регионе", – указано в документе.

Там отмечается, что НАТО не нацелена на конфронтацию с РФ и не представляет для нее угрозы. При этом в концепции указывается, что Альянс продолжит сплоченно реагировать на "российские угрозы и враждебные действия".

"Мы не можем считать Российскую Федерацию своим партнером. Тем не менее, мы по-прежнему готовы поддерживать открытые каналы связи с Москвой для управления рисками и их снижения, предотвращения эскалации и повышения прозрачности", – говорится в документе.

Также в концепции указано, что углубление стратегического партнерства между Россией и Китаем противоречит ценностям Альянса.

"Их взаимоусиливающие попытки подорвать базирующийся на правилах международный порядок противоречат нашим ценностям и интересам", – отмечается в документе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2023 году военный блок планирует приступить к реализации плана по масштабному усилению готовности сил Альянса в Европе. По его словам, силы НАТО будут сконцентрированы для обороны восточных территорий Альянса. Он уточнил, что их подготовку и финансирование обеспечат разные государства.