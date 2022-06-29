Рябков назвал расширение НАТО дестабилизирующим фактором

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Расширение НАТО является сугубо дестабилизирующим фактом, Россия не одобряет присоединение к Альянсу Швеции и Финляндии, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах. Безопасности это не добавляет ни тем, кто расширяет и кто входит в число вступающих, ни остальным странам, которые воспринимают Альянс как угрозу", – приводит его слова "Интерфакс".
Рябков отметил, что при вступлении в НАТО государства отдают часть своего оборонного суверенитета США, что не укрепляет их безопасность.
Замминистра подчеркнул, что закрепление курса Альянса на агрессивное сдерживание России не оказывает влияния на политику страны, РФ в любом случае сможет обеспечить свою безопасность.
Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна не достигла успехов на встрече с Турцией и, скорее всего, не сможет войти в Североатлантический альянс до сентября. Ниинисте уточнил, что проведение встречи является уже прогрессом, так как это отняло достаточно времени. Кроме того, дальнейшие контакты по данному вопросу, как подчеркнул финский лидер, продолжатся.
По словам командующего Вооруженными силами Финляндии генерала Тимо Кивинен, Финляндия планомерно развивала оборону с применением огневой мощи, бронетехники и авиации. Он отметил, что страна создала значительный арсенал военной техники. В частности, республика запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, четырьмя новыми боевыми кораблями, 64 истребителями F-35. Страна также планирует закупить до 2 000 беспилотников и средств ПВО. Кроме того, она строит ограждение на границе с Россией.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции.
С возражениями по данному вопросу выступила Турция. В Анкаре заявили, что готовы поддержать вступление стран в Альянс только в том случае, если они поддержат Турцию в борьбе с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
Турция согласилась поддержать вхождение Швеции и Финляндии в НАТО
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