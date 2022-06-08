Турция поставила Финляндии и Швеции условия по членству в НАТО – СМИ

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Швеция и Финляндия должны поддержать Турцию в борьбе с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), а также их филиалами для снятия вето Анкары на членство этих государств в НАТО. Об этом сообщает газета Yeni Şafak.
"Было заявлено, что Швеция и Финляндия, являющиеся сторонниками террористических организаций, должны установить необходимые правовые нормы и правовую инфраструктуру для борьбы с терроризмом. Было подчеркнуто, что следует пресекать попытки открыть представительства РПК в своих странах. Было предложено не разрешать деятельность FETÖ, проводимую странах, и закрыть соответствующий веб-сайт и органы СМИ", – пишет газета.
Кроме того, скандинавские страны должны заморозить активы и закрыть связанные с терроризмом ассоциации.
Среди других условий Турция назвала депортацию и экстрадицию связанных с терроризмом в Швеции и Финляндии лиц, запрет на проведение демонстраций террористическими организациями и снятие ограничений оборонной промышленности против Турции. Также двум странам предложено поделиться с Анкарой разведданными.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сказал, что страна просит о письменном соглашении с Финляндией и Швецией о прекращении поддержки ими терроризма, чтобы начать обсуждение вопроса их членства в НАТО.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие, при котором возможно вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Представитель Североатлантического альянса указал на существующие требования Турции, которые на данный момент являются препятствием для включения названных стран в перечень кандидатов.
15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна приняла решение подать заявку на членство в НАТО. В этот же день об аналогичном решении сообщила правящая партия Швеции. Там подчеркнули, что выступят против размещения у себя на территории ядерного оружия и военных баз.
В МИД Финляндии заявили, что решение проблем с Турцией по членству в НАТО займет недели
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